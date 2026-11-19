報道引述消息人士指，員工擔心股價下跌會影響以股份支付的薪酬。自黃仁勳離任消息公布以來，英偉達股價已累跌13%，蒸發約5,000億美元市值。兩名與會者透露，大會結束時播放歌曲《I Won’t Back Down》，員工開啟手機電筒，並揮動手機。

英國《金融時報》引述消息報道，英偉達（Nvidia）臨時行政總裁克雷斯（Colette Kress）向員工承諾提前在12月加薪並發放更多股權獎勵，藉此提振公司士氣。Nvidia一般於春季進行年度員工評核，今次安排加薪比原定時間提早數個月。

據科技雜誌《WIRED》引述消息報道指，克雷斯在周三（18日）首度向全體員工談話，在會議剛開始便宣布，公司將提前加薪並發放更多股權獎勵，她在會議上表示，「讓大家對公司有信心，不必擔心自己的薪酬。」（to make sure that you feel good about this company and you do not worry about your comp）

有消息人士向CNBC透露，英偉達內部支持黃仁勳重返公司的聲浪持續擴大。一名在英偉達任職超過15年的前員工表示，特別是工程部門員工極度崇拜黃仁勳，「幾乎把他當成半神。」（almost like a demigod）