莎莎國際表示。期內港澳地區表現尤其突出，同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易貨品件數顯著提升，該地區的營業額升39%至21.35億元，同店銷售升38.9%。

期內，營業額25.93億元，按年升30.3%；毛利9.8億元，按年升31.1%；毛利率38.2%，上升0.3個百分點。莎莎國際指，港澳仍然是最大的業務市場，佔集團總營業額的82.4%；中國內地及東南亞則分別佔7.2%及10.2%，其他地區佔0.2%。

莎莎國際（178）公布截至9月底的中期業績，純利1.7億元，按年升2.39倍，主要受惠於集團核心市場香港及澳門的銷售表現顯著提升，加上B2C線上銷售及盈利快速增長；每股盈利5.5仙，派中期息4仙，增長2.48倍。

截至9月底，集團經營共162間線下店舖，其中90間位於港澳地區。於本財政年度上半年至11月15日，集團在香港的店舖淨增加8間，以應付本地及旅客的消費需求。該等新店持續為集團帶來理想收益；其餘72間位於馬來西亞及新加坡。

集團表示，全球經濟前景依然不明朗，或會影響商品價格、利率及滙率，繼而牽動消費情緒與經濟發展，然而集團有信心在變局中把握機遇，在追求銷售額及毛利雙增長的同時，維持穩定的毛利率，達至可持續的盈利模式。