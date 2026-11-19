特首李家超今日（19日）在深圳出席APEC領導人非正式峰會並會見傳媒。他表示，透過參與APEC會議舉辦與參會，香港取得五大成果。(記者魏華都深圳報道) 李家超表示，香港在APEC「中國年」有雙重身份，既是APEC成員經濟體，亦是中國的特別行政區。上月，APEC財長峰會首次在香港舉行，充分展現香港作為國際金融中心的優勢，以及舉辦大型國際會議的能力，並全力協助國家辦好APEC。 最大規模代表團出席APEC領導人會議周 而在本周，香港派出歷來最大規模代表團到深圳出席APEC領導人會議周，其中商界超過50人，涵蓋金融服務、進出口、地產和交通等領域，他們直接與其他經濟體商界代表交流，支持國家重要主場外交活動。

二是深化與APEC成員經濟體交流。他表示，APEC成員經濟體是香港重要貿易夥伴，貿易往來佔香港外貿總值的87%。會議期間，透過APEC會議與活動，與不同經濟體領導人交流，包括馬來西亞、越南、文萊、泰國、智利、秘魯和新加坡的領導人會面和雙邊會談，討論雙方共同關注的議題，建立更深入的夥伴關係。 鞏固與東盟成員國關係 三是鞏固與東盟成員國關係，李家超與5位東盟成員國領導人面對面會談。他說，香港積極尋求加入RCEP，與他會面的領導人均表示繼續支持香港盡快加入RCEP。李家超指，香港已準備就緒，隨時可與「RCEP加入工作組」見面討論加入RCEP事宜。

四是進一步拓展和探索新興市場。他說，昨日與智利總統共同見證香港與智利簽署工作假期計劃協議，這是香港首次與拉丁美洲國家合作推出的工作假期計劃，讓香港年輕人可以有一年的簽證去拓闊視野，獲取外地生活和工作經驗，促進兩地的聯繫和友誼。 說好粵港澳大灣區故事 五是說好粵港澳大灣區故事，說好香港故事。李家超表示，APEC在大灣區核心城市深圳舉行，充分展現大灣區在國家高水平對外開放窗口的實力與魅力。會議期間，他向各國代表推廣大灣區發展機遇及香港優勢。