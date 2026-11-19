聯想（992）今天公布截至2026年9月30日第三季業績。集團錄得收入571.8億美元（下同），按年升45.6%。上半年經調整公司權益持有人應佔溢利錄得24.36億元，按年升170%，經調整淨溢利率按年升197個基點至4.3%，經調整每股攤薄盈利按年增長156%。派中期股息每股9港仙。毛利錄得92.9億美元，升56.9%，毛利率15.4%，增1.2%。按香港財務報告準則計量，公司權益持有人應佔虧損12.48億元，主要受認股權證非現金公允值虧損35.96億元影響，每股虧損10.2美仙。研發費用按年升34%，進一步支持集團推進混合式人工智能戰略，並在多元化的業務組合中擴展人工智能能力。

第二財季，集團收入錄得302億元，按年升48%，創歷史新高。經調整純利為13.61億元，按年升166%，經調整淨溢利率升至4.5%。受惠於收入規模擴大，以及涵蓋基礎設施、個人電腦與智能設備、服務及解決方案的高價值業務組合的利潤貢獻增加所帶動。

人工智能相關收入增長79%至108億元，佔本集團總收入的 36%。三大業務集團第二財季收入均創新高。 智能設備業務集團收入為174億元，按年增長15%，經營溢利為12億美元，按年增長11%。主要受惠於高端產品戰略性轉型，產品組合持續優化，平均售價提升，從而抵銷銷量下降的影響。 基礎設施方案業務集團收入為113億元，按年升178%。經營溢利錄得11億元，經營溢利率提升至9.6%。受提高生產力及改善營運的目標所推動，企業基礎設施收入按年增長200%。人工智能服務器收入按年增長逾300%，主要受惠於800億元的訂單儲備，以及大規模交付整合式機架級人工智能基礎設施及解決方案能力的增強。

方案服務業務集團收入為31億元，按年升20%。經營溢利為8億元，按年升40%。經營現金流達16億美元，為增長計劃提供資金基礎。自由現金流亦按年升至12億元，主要受惠於盈利質量提升、審慎的營運資金管理及嚴謹的資本開支。