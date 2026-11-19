據報「AI股神」Leopold Aschenbrenner，在經歷「炒爆倉」後，正計劃重啟基金業務。(網上圖片)

據英國《金融時報》引述消息報道，創立對沖基金Situational Awareness、有「AI股神」之稱的Leopold Aschenbrenner，在經歷「炒爆倉」4個月後，正計劃重啟基金業務，新計劃稱為「Situational Awareness 2.0」。

報道引述知情人士指，Aschenbrenner近期已與投資者及經紀商討論恢復槓桿交易，並計劃明年初尋求外部融資，但計劃尚未決定，仍可能調整。

今年7月底，Situational Awareness因人工智能（AI）相關股票急挫「炒爆倉」，面臨資金壓力，最終選擇了出售資產。由Ken Griffin旗下對沖基金城堡投資（Citadel）接盤，收購Situational Awareness大部分投資組合，令Situational Awareness管理資產規模由7月初約450億美元，驟降至約100億美元。