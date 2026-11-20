受惠淘寶閃購和雲業務業績改善，阿里巴巴(9988)截至9月底止第二財季業績，收入約2,715.19億元人民幣(下同)，按年升10%，高於市場預期；惟經調整盈利按年升92.3%，至199.09億元，低於市場預期。首席執行官吳泳銘昨表示，正使用自研芯片訓練下一代新模型，AI相關產品的年化收入已超過100億美元。

吳泳銘續稱，2031財年雲外部收入1,000億美元、利潤率超過20%的目標不變，AI現已成為集團雲業務的核心收入支柱。他又稱，集團旗下人工智能(AI)「千問」已經在平頭哥芯片上訓練下一代模型，而阿里巴巴的一站式企業級大模型服務與應用開發平台「百鍊」已經基於國產芯片提供模型推理服務。阿里的全棧AI基礎設施將在國產算力供應鏈上形成明顯優勢，而自研芯片與自研模型的深度協同，將持續轉化為更優的單位算力成本和更高的AI應用研發效率。綜合各因素影響，吳泳銘認為，2031財年雲外部收入1,000億美元、利潤率超過20%的目標不變。