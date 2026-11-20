受惠淘寶閃購和雲業務業績改善，阿里巴巴(9988)截至9月底止第二財季業績，收入約2,715.19億元人民幣(下同)，按年升10%，高於市場預期；惟經調整盈利按年升92.3%，至199.09億元，低於市場預期。首席執行官吳泳銘昨表示，正使用自研芯片訓練下一代新模型，AI相關產品的年化收入已超過100億美元。
吳泳銘續稱，2031財年雲外部收入1,000億美元、利潤率超過20%的目標不變，AI現已成為集團雲業務的核心收入支柱。他又稱，集團旗下人工智能(AI)「千問」已經在平頭哥芯片上訓練下一代模型，而阿里巴巴的一站式企業級大模型服務與應用開發平台「百鍊」已經基於國產芯片提供模型推理服務。阿里的全棧AI基礎設施將在國產算力供應鏈上形成明顯優勢，而自研芯片與自研模型的深度協同，將持續轉化為更優的單位算力成本和更高的AI應用研發效率。綜合各因素影響，吳泳銘認為，2031財年雲外部收入1,000億美元、利潤率超過20%的目標不變。
吳泳銘又稱，兩個季度前，集團開始看到AI投入跨過商業化轉捩點；而上個季度，增長加速、利潤率擴大；至於本季度，這些投入正更快地轉化為商業成果，回報也更加清晰。
料明年雲業務營收最多升45%
AI雲與算力服務季度收入按年增長53%，至609.73億元；外部客戶收入按年增長加速至64%；外部客戶經常性收入按年增長達到67%，主要由AI相關產品採用量的提升所帶動。阿里巴巴表示，預計明年雲業務營收將增長30%至45%；預計2028年雲業務銷售額增長將回升至50%
阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示，本季度資本開支505億元，雖按季有所下降，但他解釋這主要是反映採購周期的波動，並非戰略收縮，以按年來看仍大幅增長，原因包括算力規模加速提升、芯片等組件價格上行等。