路透社報道，美國國會議員正在釐清特朗普對黃仁勳私生活的了解程度。特朗普曾說，對黃仁勳涉及的指控感到「驚訝」。黃仁勳是特朗普在矽谷（Silicon Valley）最親近的盟友之一。特朗普政府官員正在權衡可能影響英偉達未來的政策，其中包括其先進晶片出口的管制規定。

最新財務申報資料顯示，美國總統特朗普9月買入最高達26.5萬5000美元的英偉達（Nvidia）股票，並賣出最高1.5萬美元的英偉達持股。數周後，英偉達前行政總裁黃仁勳被爆與黃樂（Alice Huang）發生婚外情，事後他請辭。

同一份申報資料也顯示，特朗普9月買入最高達31.5萬美元的SpaceX股票。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX與美國政府簽有價值數十億美元的合約，其業務前景往往與聯邦政府機關的核准息息相關。特朗普在第2個總統任期內也曾進行過SpaceX股票交易，包括在2026年6月及7月。

根據特朗普11月1日簽署、美國政府倫理辦公室（U.S. Office of Government Ethics）公開的財務申報資料，英偉達股票交易只是特朗普9月進行數百筆交易中的一部分。路透社先前報道，特朗普曾於8月買入多達160萬美元的英偉達股票，並賣出最多100萬美元的英偉達持股。

由於聯邦官員在財務申報表上僅以區間申報資產價值，路透社無法即時確認特朗普實際的投資金額。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）在聲明中指出，特朗普的投資組合由第三方金融機構獨立管理，並以嘉信1000指數（Schwab 1000 Index）等「公認指數」為依據配置。英格爾說：「特朗普總統和其家族成員都無法指示、影響或提供意見，決定投資組合應如何配置，或何時買進、賣出。」