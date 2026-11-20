Anthropic首日掛牌上市，但未能提振大市，人工智能（AI）相關股份普遍受壓，美股3大指數向下，當中道指失守5萬點關口，為6月以來首次。恒指連跌三日，累跌逾900點後，今早（20日）繼續低開359點，報22,482點。國指低開122點，報7,568點；科指低開107點，報3,541點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.93%，報341元；美團（3690）低開1.41%，報66.6元；京東（9618）高開0.4%，報99元；阿里巴巴（9988）績後低開0.93%，報81.3元；百度（9888）低開2.25%，報65.25元；小米（1810）低開1.12%，報28.2元；快手（1024）績後低開8.42%，報21.1元；網易（9999）績後低開13.27%，報162.1元。