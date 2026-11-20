Anthropic首日掛牌上市，但未能提振大市，人工智能（AI）相關股份普遍受壓，美股3大指數向下，當中道指失守5萬點關口，為6月以來首次。恒指連跌三日，累跌逾900點後，今早（20日）繼續低開359點，報22,482點。大市低開後，走勢向下尋底，跌幅一度擴大至逾500點，最多跌508點，低見22,333點，半日跌389點，報22,451點，成交1,340.48億元。國指跌116點，報7,573點；科指跌114點，報3,534點。

科技股普遍低開，騰訊（700）跌1.38%，報343.6元；美團（3690）升0.07%，報67.6元；京東（9618）跌0.3%，報98.3元；阿里巴巴（9988）績後升4.28%，報84元；百度（9888）跌3.45%，報64.45元；小米（1810）跌2.1%，報27.92元；快手（1024）績後跌9.98%，報20.74元；網易（9999）績後跌17.92%，報153.4元。