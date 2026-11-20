全球AI投資疑慮升溫，美股重挫引發亞洲股市受壓，東京股市今日（11月20日）開盤後被大規模拋售，在上午11時30分跌幅一度超過2,600點，南韓股市同樣慘遭血洗，早盤重挫逾3%跌破5000點大關。
標普500指數連續6個交易日下跌
綜合外媒報道，美國道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）昨日（11月19日）重挫2.19%，標準普爾500指數（S&P 500）下跌2.02%，納斯達克指數（NASDAQ ）也下跌2.25%。道指自6月以來首度收在5萬點以下，標普500更連續6個交易日下跌，創下2024年4月以來最長連跌紀錄。
原本備受市場矚目的AI新創公司Anthropic掛牌上市，股價一度帶動納斯達克指數升逾2%，但隨後獲利回吐，加上投資者對AI產業資金投入及未來獲利能力抱持疑慮，科技股升勢迅速告終。
美股受挫迅速蔓延至亞洲市場，日本東京股市今開盤指數一路走低，盤中跌幅一度突破2,600點，AI及半導體相關股票成為焦點。南韓股市開盤直接重挫209.38點，跌幅超過4.08%，上午11時36分為4,880點，再度失守5000點關卡。其中AI概念股成為韓股重災區，三星電子下跌約4.5%、SK海力士跌幅接近6%，半導體設備股票遭拋售。
有分析認為，美國對中國AI晶片出口限制若進一步收緊，影響恐不只在個別企業，也可能衝擊整個產業鏈的資金循環。
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