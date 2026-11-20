全球AI投資疑慮升溫，美股重挫引發亞洲股市受壓，東京股市今日（11月20日）開盤後被大規模拋售，在上午11時30分跌幅一度超過2,600點，南韓股市同樣慘遭血洗，早盤重挫逾3%跌破5000點大關。

標普500指數連續6個交易日下跌

綜合外媒報道，美國道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）昨日（11月19日）重挫2.19%，標準普爾500指數（S&P 500）下跌2.02%，納斯達克指數（NASDAQ ）也下跌2.25%。道指自6月以來首度收在5萬點以下，標普500更連續6個交易日下跌，創下2024年4月以來最長連跌紀錄。