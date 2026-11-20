據彭博報道，蘋果（Apple）正在研發可自主完成任務的人工智能代理（AI agent），進軍OpenAI、Anthropic及Meta等科技巨頭角逐的快速增長市場。蘋果本周曾在官網的招聘廣告透露開發AI代理的計劃，但目前已經顯示為「該職位不存在或已不再空缺。」（this role does not exist or is no longer available）

報道提及，招蘋果正物色高級工程經理，負責開發AI代理。招聘廣告指，希望建立一個AI系統，具備規劃及執行多步驟任務的能力，可同時在瀏覽器、應用程式、命令列（Command Line）、程式碼環境及API之間工作，甚至能協調多個專門子代理（Subagents）共同完成複雜任務。