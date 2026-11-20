上半年的投資人，信仰一致，人工智能是永不落幕的派對，每次回調下挫時，總有美國佬「搞掂」，指數只會破頂，逢跌必買，V彈是美股常見的節奏。誰料下半年開始，同一套劇本、市場氣氛卻來了個180度大反轉。 周四晚(11/19)美股再度上演一場誤會，道指連跌6日，重挫第4日，急挫1101點或2.2%，跌破5萬點，收49097點，自6月以來首次失守五萬點大關；標普500指數跌2.0%，收在7176點。 周四晚 ANT開市交易初段曾衝上114.99美元最高，還是重演SPCX的劇情，隨後大幅回落，最終僅收報97.17元。

納指期貨盤前，一度受惠於萬眾期待的新股ANT上市，納指期貨從最多升逾600點，NDX收市卻倒跌2.2%，跌破11月5日的浪底。 結局往往朝相反方向走 周四晚投資人以為重溫上半年「深V反彈」的舊夢。結果開市後，再次A回突襲，納指100由盤前大升逾600點倒跌收場，全日挫599點或2.2%，一舉跌穿11月5日的低位，較10月高位31361點已累跌一成半。 另一邊廂，英偉達(NVDA)業績後一度反彈，引來市場一片「炒底」推薦聲；短短兩天，昨晚(11/19)股價已失守業績後的恐懼底150美元關，跌3.3%收在146元附近，對比10月高位243美元，短短一個多月已跌四成。

美股寒氣逼人，港股今天早段亦再破年內低位，恒指跌逾400點。回想今年1月恒指高見28000點時，市場何等意氣風發，人人高喊「三萬點必見」、「牛市二期剛開始，還有三期在後面」。恒指過去經常和納指走反方向，但近日外圍無論AI板塊及傳統板塊的道指皆挫，港股自然失去避險功能而跟跌。 並不是AI這個主題消失了，而是投資人的倉位與心態變了。上半年人人怕執輸、搶著入市，走著過去歷史上股災前的情景，下半年拖到11月才現型。金融市場一直流傳著一個公開的秘密，當所有人都盯著同一個方向，深信不疑時，結局往往朝相反方向走。黃金也是一樣，年初所有專家皆勸說必須把黃金放在投資組合當中，周五金價跌破3600元。

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