英偉達創辦人黃仁勳卸下行政總裁職務，但仍握有另一張王牌，即持有約3.5%股權的投票權，有資格提名2名董事候選人，外媒點名特斯拉行政總裁馬斯克、CrowdStrike行政總裁庫爾茲可望入局。

有資格提名兩名董事

美國財經媒體《The Motley Fool》18日報道，根據英偉達公司章程，股東只要連續3年持有至少3%的投票權，就能提名董事候選人，列入年度股東大會的委託書中。提名人數上限為2名董事，或董事會席次的20%，以較高者為準。

報道點名兩名可能的假設性人選，包括馬斯克（Elon Musk）以及庫爾茲（George Kurtz）。其中，馬斯克被視為最具話題性的潛在人選。馬斯克旗下企業既是AI基礎設施的重要買家，也是供應鏈參與者，且他不只仰賴英偉達GPU，還積極布局半導體製造，提出Terafab晶片製造計劃，希望建立更多運算產能，支援未來AI發展。