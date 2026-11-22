財政司司長陳茂波於今日發表網誌，過去一星期，香港以「中國香港」名義參與APEC，同時，中俄美三國最高領導人首次聚首，是歷史性的一刻。
在今次APEC，習主席在工商領導人峰會上提出「支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑」。灣區經濟具有開放性、協同性和外溢性，而亞太地區匯集了一些重要的灣區。聯盟可合作搭建新平台、開拓新空間。具備內聯外通優勢的香港定能得到更好的發揮。
去年，境外母公司的駐港企業超過11,000家。說明香港能成為國際企業進入大灣區、區內企業拓展亞太市場的可靠平台。亞洲基礎設施投資銀行確定在香港設立辦事處，將把這種能力進一步帶到國際項目層面。亞投行過去十年批出逾790億美元融資，支持超過400個項目。
陳茂波表示，香港熟悉國際市場的規則和商業文化，也在大灣區的跨境商貿、金融、創科和專業服務合作方面累積了豐富經驗。在「一國兩制」的獨特優勢下，尤其是香港的普通法制度、高度國際化的專業服務，是香港在世界灣區合作中的價值和貢獻。
陳茂波續指，「深圳—香港—廣州」創新集群在世界知識產權組織的最新排名中繼續位居全球第一；河套深港科技創新合作區更有進駐的科企參與了全國首個跨境知識產權證券化產品，讓在香港獲得保障的知識產權，可以跨境融資而轉化為產業發展的動力。
陳茂波於尾段提及，昨日深夜他帶領一個二十多人的商貿及專業服務代表團，啓程前往英國和荷蘭訪問。將會走進劍橋和荷蘭的創新網絡，也會與當地工商金融界深入交流，尋找科研、投資、金融和創科合作的新伙伴。我們會更全面的介紹大灣區的機遇，為香港和大灣區與歐洲之間的創科和金融發展作出更積極的貢獻。