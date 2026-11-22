陳茂波上周在加拿大印太商業峰會上致辭。（網誌圖片）

財政司司長陳茂波於今日發表網誌，過去一星期，香港以「中國香港」名義參與APEC，同時，中俄美三國最高領導人首次聚首，是歷史性的一刻。

在今次APEC，習主席在工商領導人峰會上提出「支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑」。灣區經濟具有開放性、協同性和外溢性，而亞太地區匯集了一些重要的灣區。聯盟可合作搭建新平台、開拓新空間。具備內聯外通優勢的香港定能得到更好的發揮。

去年，境外母公司的駐港企業超過11,000家。說明香港能成為國際企業進入大灣區、區內企業拓展亞太市場的可靠平台。亞洲基礎設施投資銀行確定在香港設立辦事處，將把這種能力進一步帶到國際項目層面。亞投行過去十年批出逾790億美元融資，支持超過400個項目。