盈科拓展主席李澤楷（Richard）向來鮮有公開私人生活，出席公開場合亦多數只談公事。近日網上流傳疑為本人的Instagram及Threads帳戶「richard380350」。該帳戶分享潛水、駕駛飛機及彈結他等李澤楷昔日透露的興趣喜好，以及其旗下保險公司富衛的照片。在該帳戶最新發佈的短片中，他彈結他演奏台灣歌手周興哲的名曲《你，好不好？》。短片發布不足一天已吸引約5萬人次觀看。
留言區內亦有不少逗趣留言，有網民笑言他是「被首富耽誤的音樂家」，亦有網民打趣留言問「可唔可以教我啊」，而帳戶主人親自回覆「ok」，更有不少網友「認親認戚」，留言「我是你失散多年的弟弟，都很喜歡音樂，麻煩轉告爸爸盡快安排司機接我回家」、「爹，孩兒想你想得好苦」。
但這帳戶是新開設，而且未有官方「藍剔」認證，加上現時人工智能（AI）影片盛行，不少網民對此抱持觀望態度，擔心是假賬戶或AI生成。在未有官方「藍剔」認證及本尊正式回應前，這個帳戶的真偽仍有待印證。
該帳戶和新世界發展（017）主席鄭家純女兒、瑰麗酒店集團行政總裁鄭志雯，以及行政會議前召集人陳智思均互相追蹤。而ViuTV藝人陳俞希、新民黨立法會議員何敬康、港澳辦前副主任陳佐洱女兒陳晴，商業電台DJ唐劍康（當奴）及影視明星劉嘉玲等人是其追蹤者。