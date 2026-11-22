盈科拓展主席李澤楷（Richard）向來鮮有公開私人生活，出席公開場合亦多數只談公事。近日網上流傳疑為本人的Instagram及Threads帳戶「richard380350」。該帳戶分享潛水、駕駛飛機及彈結他等李澤楷昔日透露的興趣喜好，以及其旗下保險公司富衛的照片。在該帳戶最新發佈的短片中，他彈結他演奏台灣歌手周興哲的名曲《你，好不好？》。短片發布不足一天已吸引約5萬人次觀看。

留言區內亦有不少逗趣留言，有網民笑言他是「被首富耽誤的音樂家」，亦有網民打趣留言問「可唔可以教我啊」，而帳戶主人親自回覆「ok」，更有不少網友「認親認戚」，留言「我是你失散多年的弟弟，都很喜歡音樂，麻煩轉告爸爸盡快安排司機接我回家」、「爹，孩兒想你想得好苦」。