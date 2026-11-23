通脹走勢牽動全球資金成本與走向，市場首要焦點落在美國PCE通脹數據與美國聯儲局利率路徑上。若通脹重新加速，將削弱市場對寬鬆貨幣政策的憧憬，令聯儲局在利率路徑上維持審慎甚至偏鷹姿態，繼續壓制高估值成長股的定價空間。若通脹溫和回落，則有望為受創的科技與成長板塊提供喘息空間。而聯儲局10月會議紀錄顯示，幾乎所有與會者認為需要進一步加息。紐約聯儲主席威廉斯將於周二發表講話，市場關注他是否延續緊縮傾向。

上周環球股市現拋售潮，上周五更演變成「黑色星期五」。港股全周大跌逾1,200點；美股科技板大幅下插，引起市場對AI泡沫爆破恐慌。展望本周，全球股市迎來美國感恩節縮短交易周，市場重點關注美國10月個人消費支出物價指數(PCE)、聯儲局利率路徑，AI硬體與港股科技巨頭業績，以及中美人工智能對話。

AI泡沫論正被廣泛討論。本周美股、港股AI硬體與科技巨頭業績盈利能力成為檢驗泡沫論真偽的試金石，並決定科技股能否喘定或進一步尋底。周二、周五分別有小米集團(1810)、美團(3690)公布第三季業績；美股方面，本周則有戴爾科技(DELL.US)、慧與科技(HPE.US)公布財報，兩間公司在AI服務器業務增長及後續指引，均會直接影響板塊估值能否止血，並牽動港股大市能否守穩關鍵支持位。

小米及美團本周公布第三季業績

除數據與財報外，中美人工智能對話是本周不容忽視的政策與戰略變數。據報道，雙方將於本周五(27日)舉行對話，並同意建立人工智能事件的溝通管道。分析認為，雙邊交流不僅關乎跨國科技企業營運前景與合作空間，更會影響市場對地緣科技風險的定價。