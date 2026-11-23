美股上周五急挫，美股3大指數上周跌逾8%至10%，「恐慌指數」（VIX）曾一度觸及40，市場關注零售商公布的周五「黑色星期五」的銷售情況。恒指上周五跌至一年半低位後，今早（23日）繼續低開242點，報22,168點。國指低開81點，報7,472點；科指低開67點，報3,443點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開2.62%，報335元；美團（3690）低開0.83%，報65.95元；京東（9618）平開，報97.95元；阿里巴巴（9988）低開3%，報80.85元；百度（9888）低開4.61%，報61.1元；小米（1810）低開1.74%，報27.16元；快手（1024）低開3.04%，報19.8元；網易（9999）高開1.82%，報156.8元。