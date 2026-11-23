美股上周五急挫，美股3大指數上周跌逾8%至10%，「恐慌指數」（VIX）曾一度觸及40，市場關注零售商公布的周五「黑色星期五」的銷售情況。恒指上周五跌至一年半低位後，今早（23日）繼續低開242點，報22,168點。大市低開後，走勢反覆向下，曾跌412點，低見21,998點，一度跌穿兩萬二關口，其後大市跌幅不斷收窄，半日跌143點，報22,267點，成交1,283.42億元。國指跌59點，報7,494點；科指跌38點，報3,472點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.8%，報337.8元；美團（3690）跌1.35%，報65.6元；京東（9618）跌1.17%，報96.8元；阿里巴巴（9988）跌1.44%，報82.15元；百度（9888）跌2.03%，報62.75元；小米（1810）跌1.74%，報27.16元；快手（1024）跌2.11%，報19.99元；網易（9999）升4.22%，報160.5元。