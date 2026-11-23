美股上周五急挫，美股3大指數上周跌逾8%至10%，「恐慌指數」（VIX）曾一度觸及40，市場關注零售商公布的周五「黑色星期五」的銷售情況。恒指上周五跌至一年半低位後，今早（23日）繼續低開242點，報22,168點。大市低開後，走勢反覆向下，曾跌412點，低見21,998點，一度跌穿兩萬二關口，其後大市跌幅不斷收窄，半日跌143點，報22,267點。大市午後跌幅不斷收窄，曾一度拗腰倒升，最多升25點，高見22,436點，最終跌27點，收報22,383點，成交2,530.92億元。國指跌26點，報7,527點；科指跌3點，報3,508點。