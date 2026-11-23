美股上周五急挫，美股3大指數上周跌逾8%至10%，「恐慌指數」（VIX）曾一度觸及40，市場關注零售商公布的周五「黑色星期五」的銷售情況。恒指上周五跌至一年半低位後，今早（23日）繼續低開242點，報22,168點。大市低開後，走勢反覆向下，曾跌412點，低見21,998點，一度跌穿兩萬二關口，其後大市跌幅不斷收窄，半日跌143點，報22,267點。大市午後跌幅不斷收窄，曾一度拗腰倒升，最多升25點，高見22,436點，最終跌27點，收報22,383點，成交2,530.92億元。國指跌26點，報7,527點；科指跌3點，報3,508點。
科技股個別發展，騰訊（700）無升跌，報344元；美團（3690）跌0.15%，報66.4元；京東（9618）跌0.41%，報97.55元；阿里巴巴（9988）跌0.36%，報83.05元；百度（9888）跌0.78%，報63.55元；小米（1810）跌0.43%，報27.52元；快手（1024）跌1.57%，報20.1元；網易（9999）升3.57%，報159.5元。
聯想（992）升7.58%，報17.59元。
費城半導體指數跌10.73%，晶片股方面，中芯國際（981）跌0.77%，報48.74元；華虹宏力（1347）跌0.93%，報74.4元。
人工智能（AI）股捱沽，MiniMax（100）升1.86%，報104.3元；智譜（2513）升1.86%，報340.2元。
滙控（005）升0.31%，報129.6元。友邦（1299）跌0.27%，報74元。
泡泡瑪特（9992）跌0.43%，報139.8元。