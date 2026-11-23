首隻追蹤離岸人民幣債券（俗稱「點心債」）的交易所買賣基金（ETF）在周一（23日）掛牌上市。財經事務及庫務局局長許正宇表示，人民幣國際化不只在於支付結算，更在於讓人民幣成為具有國際吸引力的投資和資產配置貨幣，而首隻離岸人民幣債券ETF上市，能為投資者提供高效便捷的參與工具，不但滿足國際投資者日益增長的多元配置需求，更緊密配合特區政府壯大離岸人民幣資金池及持續豐富人民幣投資產品的策略目標，同時連接人民幣債券的融資與國際投資者配置需求。

許正宇提及，香港目前處理全球約75%的離岸人民幣支付款項，人民幣存款餘額約1.3萬元億人民幣。國家財政部連續18年在香港發行人民幣國債，特區政府亦定期發行不同年期的人民幣債券，為人民幣債券產品提供堅實基礎。 持續提高離岸人民幣流動性 許正宇又說，特區政府聯同金融監管機構會持續提高離岸人民幣流動性，並豐富人民幣產品，例如金管局人民幣業務資金安排總額度已增至5,000億元人民幣；港交所今年亦推出5年期中國國債期貨，並推出離岸人民幣債券指數，作為市場參考以及ETF的掛鈎標的。