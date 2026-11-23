美國財長貝森特（Scott Bessent）在周日（22日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，要求英偉達（Nvidia）盡快交代事件，以釐清公司是否遵守出口管制，將查明在黃仁勳擔任該公司行政總裁期間，了解是誰負責該公司的監管工作。另外，美國國家情報總監Jay Clayton在同日表示，正在調查被指是中國間諜的黃樂（Alice Huang）。

貝森特提及，已經與英偉達臨時管理層、董事及律師取得聯繫，他要求公司盡快回覆，又提及政府很想了解公司的內部管理文化。貝森特在訪問時強調，政府實需要了解是誰負責公司的監管工作，又稱目前尚不清楚「公司哪個層級的人知道此事。」（which level of the business knew about this）