美國財長貝森特（Scott Bessent）在周日（22日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示，要求英偉達（Nvidia）盡快交代事件，以釐清公司是否遵守出口管制，將查明在黃仁勳擔任該公司行政總裁期間，了解是誰負責該公司的監管工作。另外，美國國家情報總監Jay Clayton在同日表示，正在調查被指是中國間諜的黃樂（Alice Huang）。
貝森特提及，已經與英偉達臨時管理層、董事及律師取得聯繫，他要求公司盡快回覆，又提及政府很想了解公司的內部管理文化。貝森特在訪問時強調，政府實需要了解是誰負責公司的監管工作，又稱目前尚不清楚「公司哪個層級的人知道此事。」（which level of the business knew about this）
對於英偉達被指以「口頭協議」（handshake）方式達成交易，會否增加調查難度。貝森特表示，如此龐大規模的交易，不存在無法追蹤的「口頭協議」，交易仍會留下單據及資金紀錄。
貝森特改口稱黃仁勳屬公司「外部人士」
貝森特曾表示，英偉達管理層需要進行大重組，公司應該從外部尋找新的領導人。總統特朗普日前表示，希望看到黃仁勳重返英偉達。貝森特在訪問時改口稱，已辭任的黃仁勳如今已是屬公司「外部人士」（on the outside now），但強調政府仍需要掌握更多資料，必須查明責任誰屬。