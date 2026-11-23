比亞迪（1211）進軍歐洲電動車市場遭遇挫折，荷蘭海牙地方法院裁定，比亞迪旗下一款七人座SUV車Ti7，涉嫌侵犯英國「積架越野路華」（Jaguar Land Rover，JLR）車款設計，裁定Ti7禁止在歐盟境內進口、製造及銷售，匈牙利工廠生產計畫也受限制。

根據英國《金融時報》報道，侵權爭議由Jaguar Land Rover提起，引發爭議的比亞迪旗下Ti7車款，在內地以「方程豹鈦7」之名銷售，車身採用方正、硬派的越野SUV造型，與Jaguar Land Rover經典車款Defender相似，遭積架質疑侵犯知識產權。