比亞迪（1211）進軍歐洲電動車市場遭遇挫折，荷蘭海牙地方法院裁定，比亞迪旗下一款七人座SUV車Ti7，涉嫌侵犯英國「積架越野路華」（Jaguar Land Rover，JLR）車款設計，裁定Ti7禁止在歐盟境內進口、製造及銷售，匈牙利工廠生產計畫也受限制。
根據英國《金融時報》報道，侵權爭議由Jaguar Land Rover提起，引發爭議的比亞迪旗下Ti7車款，在內地以「方程豹鈦7」之名銷售，車身採用方正、硬派的越野SUV造型，與Jaguar Land Rover經典車款Defender相似，遭積架質疑侵犯知識產權。
車身比例側窗輪廓等設計相似
荷蘭法院指出，Ti7與Defender具有相近的車身比例、側窗輪廓，以及後車門後方的標誌性飾板和圓角輪拱等設計。法官認為，這些元素共同構成Defender鮮明的外觀特徵，並反映在比亞迪Ti7身上。
比亞迪稱「採取一切法律途徑證明判決錯誤」
禁令不只涉及歐盟市場銷售，也涵蓋進口、製造及交付等行為，此外，比亞迪位於匈牙利、原定明年初開始量產的工廠，同樣不得生產Ti7。面對法院裁定，比亞迪強硬反擊，強調將「採取一切法律途徑，證明這項裁決是錯誤的」。
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