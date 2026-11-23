大快活（052）公布截至9月底的中期業績，純利3,303.8萬元，按年急升1.5倍。每股基本盈利25.5仙，中期股息派15仙，按年升2倍。 期內，收入增加5.3%至近15.98億元。毛利率升至8.8%，按年上升0.7個百分點。扣除投資物業估值虧損、物業、機器和設備及使用權資產的減值虧損，以及物業、機器和設備折舊後，經調整EBITDA增加近21.8%至9,620萬元。 用AI物色鋪位 下半年增2店 大快活表示，廣泛採用人工智能（AI）工具，令物色優質店鋪的準確度遠勝以往。至9月底止，香港共經營151間大快活快餐店。內地方面，業務已具備實現規模化盈利的基礎，店鋪網絡正處於迅速擴展階段，期內增開9間新店，至9月底止，店鋪總數增至37間。

集團指，目前香港租金仍處於相對低位，大快活將以具成本效益的方式擴展店鋪網絡。目前落實於下半年度，在策略性地點新增2間大快活快餐店。在大灣區市場，將繼續以較快的步伐擴充大快活的店鋪網絡。 香港市場見穩定 健康飲食為增長締造龐大潛力 大快活表示，香港市場雖然已見穩定，但消費層面仍面對多重壓力。不過整體同店銷售錄得正增長，淨利潤更錄得大幅攀升，反映過去數年精簡營運及建立全面可持續業務模式的努力已取得成效。 集團又指，透過多項策略推動收入增長，其中最重要是拓展多元化顧客群，尤其聚焦年輕消費者，以及跨越不同年齡層的健康飲食趨勢，當中轉化為可觀的財務業績。