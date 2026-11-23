《路透社》報道，中國是全球最大電動車市場，也是電動車電池的主要生產國。隨著燃油價格上升，企業為降低運輸成本，開始加速導入電動貨車。根據美國銀行全球研究指出，中方今年前10個月電動貨車銷量達60萬輛，較去年同期成長45％，佔各種噸位貨車總銷量約30％。

其中，重型電動貨車成長尤其驚人，銷量年增68％，達到26.2萬輛。由於重型貨車需要更大型的電池，單車消耗的鋰也更多，因此這波銷售成長，對鋰原料需求帶來更直接的刺激。

約半數出口南亞及東南亞市場

報道表示，這些出口車輛約有一半銷往南亞及東南亞市場，由於燃油成本上升，當地公司對電動車的興趣也隨之增加。報道引述新加坡Arcane Green Metal Fund基金經理人李永哲（YJ Lee）指出，全球電動貨車今年預計將消耗近7％的鋰供應量，到2030年更可能提高至12％。

報道指出，全球最大電動車及儲能系統電池製造商之一的中國寧德時代，也看好商用車市場的發展潛力，「繼乘用車和儲能之後，下一個重大機會在於商用道路運輸電動化，尤其是重型貨車。」