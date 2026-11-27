每逢放假，無論是長假期還是短短周末，不少港人都喜歡四圍去。有人趁周末北上食玩買，有人選擇快閃澳門，亦有人把握假期飛往日本、泰國等熱門旅遊地。出發前除了要事先安排交通、酒店及行程，到埗後餐飲、購物以至買手信等開支同樣少不了。今次小編幫大家整理了AlipayHK跨境旅遊優惠懶人包，無論食飯、掃貨還是買手信，都有機會慳得更多！ 出發前只要打開AlipayHK App搜尋「跨境消費」，領取優惠及完成登記，即有機會解鎖跨境消費筆筆減$20、新客專享$21減$20優惠券、最高$999階梯消費賞，以及海外消費賺A. Point等多重著數。

新手必睇｜3步完成跨境付款準備 Step 1：打開AlipayHK App 登入帳戶後，確認已完成身份認證。 Step 2：綁定付款工具 按「銀行卡」或相關設定頁面，加入信用卡或銀行卡。 Step 3：領取優惠券 於首頁搜尋欄輸入「跨境消費」，進入活動專頁後領取優惠券及完成登記，即可參與多項跨境消費優惠活動。 周末北上食玩買 出發前先領優惠

近年不少港人趁周末北上消費！由香港出發，無論經羅湖、福田口岸過關，還是乘搭高鐵前往福田站，一般約30分鐘至1小時便可到達深圳市區。不少港人熟悉的COCO Park、COCO City、皇庭廣場等商場均集中於福田區，一個下午已足夠食飯、行街、看電影，甚至按摩放鬆一下，晚上返港亦十分方便。 出發前記得先到AlipayHK App搜尋「跨境消費」，領取以下北上專屬優惠： 上海政府消費券（連續5筆交易可享9折） 深圳羅湖政府消費券 大灣區¥128券包 深圳領展中心城¥68券包

深圳金光華¥68優惠 深圳．星盛商業¥68禮券 Uniqlo ¥100購物優惠 日本掃貨前必睇 三大優惠覆蓋多個人氣商圈

去日本旅行，購物幾乎是不少港人的指定行程。無論到東京、大阪或福岡旅行，不少人都會預留半日甚至一整日時間到藥妝店、電器店及百貨公司掃貨。零食、藥妝、服飾及家電產品，好容易就買到超出預算。與其埋單時先發現荷包大出血，不如出發前先了解付款優惠，隨時幫到手。 AlipayHK推出4重日本購物優惠，適用於東京、大阪、福岡、名古屋、京都、札幌、神戶及橫濱等地多個主要商圈。 1. PayPay掃碼5筆9折 使用AlipayHK掃描當地PayPay二維碼付款，可享首5筆交易9折優惠。

步驟 1：用AlipayHK掃PayPay二維碼 步驟 2：輸入日圓金額，確認支付 步驟 3：付款成功後，點擊「完成」 步驟 4：向商家展示日語支付憑證 【小編提提你：想享受今次優惠，記得要用 AlipayHK 掃描商戶提供的付款碼付款；如果由商戶掃描你的付款碼完成交易，則不適用於今次優惠。】 2. 熱門商圈首5筆9折

包括DON DON DONKI、BicCamera、松本清、SuGi藥局、松屋百貨、Mitsui Shopping Park及PARCO等熱門商戶及商圈。 ^具體適用門市請以店內活動標誌或支付寶APP頁面顯示為準。 3. 10筆消費最高減JPY18,888 旅程期間完成指定消費次數，更可參加隨機立減活動，最高減JPY18,888。 4. $999階梯消費賞 用AlipayHK App消費滿HKD5,000，即賺HKD999獎賞！無論用 QR Code 定 Apple Pay 俾錢都可以參加活動！ 5. 預訂日本 JR 減 HKD10 AlipayHK 現在可以預訂日本火車，進入交通頁面選擇日本火車即可預訂車票，預先領取 HKD10 優惠券，更可享折扣優惠。 >>按此前往<<

泰國食買玩兼打卡 出發前先領Pass

曼谷向來是不少港人的快閃熱門地！除了$999 回贈，還有高達THB3,999 的優惠，人氣餐廳優惠和指定掃碼付款優惠。出發前可先領取以下泰國優惠： 1. 人氣餐廳優惠 適用商戶包括aFter you、Nara、KUN．KAO KUB．PLA及Karun等。 消費滿THB200或以上，立減THB20 消費滿THB1,500或以上，立減THB80 消費滿THB5,500或以上，立減THB250 活動受有關條款及細則約束。 2. 掃碼付款專項優惠（高達THB3,999） 包括Siam Square、Siam Paragon、Big C、7-Eleven、CentralWorld、OneSiam、ICONSIAM及Terminal 21等熱門商場。 3. Call Grab優惠（享高達HKD38） 於AlipayHK交通頁面Call Grab，領券可以享高達HKD38優惠。

透過AlipayHK Call Grab，領券可以享高達HKD38優惠！

澳門即日來回 美食、手信都有優惠

如果只有一天假期，又不想走得太遠，不少港人都會選擇即日往返澳門。AlipayHK現時推出多項澳門優惠，臨走前買幾盒手信，或者順便行街購物，都有機會慳到一筆。 1. 精選商戶單筆消費滿MOP50減5 適用於澳門麥當勞、OK便利店、安德魯餅店、O-Moon、檸檬車露、南華美式貨場、百品源等。 2. 鉅記餅家立減MOP10 於鉅記餅家指定門店單筆消費滿MOP300，即可減MOP10。 3. 精選商戶單筆消費滿MOP500減25 適用於澳門Nike、豐澤、DFSzc1ALBERGUE 1601葡國餐、土生公館、3 SARDINES、炭火燒肉及韓國小館、STOP BY便利店、仲賢品通（外賣）市場等指定門店。以店內收銀台及貨架宣傳材料為準，具體詳情請與店員確認。