屈臣氏集團表示，集團正加快全球供應鏈轉型，透過人工智能（AI）、機械人應用及智能自動化，提升營運效能、賦能同事，並進一步強化集團 「O+O」（線下及線上）零售生態系統，在全球超過55個配送中心引進及升級創新科技。

屈臣氏指，透過人工智能、機械人應用及智能自動化，加快供應鏈營運轉型，並引入自動導引車（Automated Guided Vehicles）、自主移動機械人（Autonomous Mobile Robots）、自動化揀貨系統，以及 AI 驅動的需求預測等技術。集團提及，位於比荷盧埃德（Ede）的配送中心引入自動化後，在維持相同人手的情況下，營運產能倍增，AI亦將店舖之間的庫存調配及優化流程由6小時縮短至僅15分鐘，顯著提升生產力。