宏利強積金表示，首階段強積金「全自由行」落實安排，加上「積金易」平台全面運作。退休投資教育正邁向從體驗中學習，有見及此，宏利一直探索不同方式，協助成員規劃退休。 近半 30 至 54 歲成員願承受較高風險投資組合 宏利調查發現，有50%的30至54歲強積金成員，願意承受較高風險投資組合，高於25歲以下的34%至37%。55%的年滿50歲的成員，持有較高風險的投資組合，48.8%成員在65歲後仍持續投資強積金資產。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡表示，隨着退休臨近，宏利會提醒成員，需檢視其投資組合，並重新評估風險水平、投資年期及資產配置。同時，也會協助成員了解自己的退休準備是否充足，說明長壽風險及可持緻退休收入選項。調查亦顯示，約55%成員持有2至5隻基金，逾九成錄得正回報。

「MPF積FUN戰」結合財務教育與模擬基金配置遊戲。何精怡分享成果時表示，有關參與數據顯示，僱主是推動強積金教育及提升成員參與的重要合作夥伴。宏利舉辦逾400場講座以鼓勵成員參與；近70%的供款帳戶參加者均透過講座參與遊戲。

在同時完成教育活動及基金轉換的參加者中，76%在遊戲期間先完成教育活動，再於月內進行基金轉換。超過60%的參加者表示參與活動後更關注退休規劃、學到實用的強積金知識，以及對檢視自己的強積金更有信心。在首200名參加者中，67%的模擬基金配置組合採取分散投資策略。另一方面，36%的參加者在設定初步配置後未有進行任何基金轉換，並在三個月遊戲期內錄得平均3.2%回報。在首10名參加者中，90%在遊戲內選擇的成份基金亦見於其實際強積金組合中，而該組別在遊戲期內錄得平均4%回報。