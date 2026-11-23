香港按揭證券公司與亞投行於上周五(20日)在香港簽署合作意向書，確立雙方的合作框架。雙方計劃在多個方面加強合作，例如發掘可持續基建領域的潛在聯合融資機會、將相關氣候變化戰略融入基建投資、培養可持續基建融資人才、開展數碼工具方面的交流及深化在基建貸款抵押證券發行方面的合作，實踐雙方加強將私有資本引入基建領域的共同目標。
過去3年，亞投行透過其總計3億美元的投資計劃Project Ocean，作為錨定投資者支持按揭證券公司基建貸款抵押證券的發行，並主要投資於其中的可持續融資票據。按揭證券公司為履行促進本地債券市場發展的使命，於過去3年致力透過定期發行Bauhinia系列之基建貸款抵押證券（Bauhinia系列證券），以期達致推廣此類證券作為獨立資產類別的長遠目標，鞏固香港作為基建融資中心的地位。
Bauhinia系列證券的發行為專業投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目和基建債務機會。亞投行作為Bauhinia系列票據發行的積極投資者，其多邊開發銀行的地位和參與度提升了投資者的信心，進一步擴大投資者基礎和促進私有資本的流動性。
按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，隨著按揭證券公司的基建融資及證券化平台業務在過往幾年的顯著增長，希望加強與網絡内的金融機構、商業銀行和多邊開發銀行的合作。
亞投行公共部門（第一區）金融機構及基金客戶（全球）首席投資官林金思表示，期待運用雙方在基建融資領域的專長，並通過支持基建貸款抵押證券的持續發展，動員私有資本進入新興市場基礎設施項目的投資。