香港按揭證券公司與亞投行於上周五(20日)在香港簽署合作意向書，確立雙方的合作框架。雙方計劃在多個方面加強合作，例如發掘可持續基建領域的潛在聯合融資機會、將相關氣候變化戰略融入基建投資、培養可持續基建融資人才、開展數碼工具方面的交流及深化在基建貸款抵押證券發行方面的合作，實踐雙方加強將私有資本引入基建領域的共同目標。

過去3年，亞投行透過其總計3億美元的投資計劃Project Ocean，作為錨定投資者支持按揭證券公司基建貸款抵押證券的發行，並主要投資於其中的可持續融資票據。按揭證券公司為履行促進本地債券市場發展的使命，於過去3年致力透過定期發行Bauhinia系列之基建貸款抵押證券（Bauhinia系列證券），以期達致推廣此類證券作為獨立資產類別的長遠目標，鞏固香港作為基建融資中心的地位。