全球唯一一隻追蹤離岸人民幣債券(點心債)的ETF產品—華夏離岸人民幣債券ETF(3551.HK/83551.HK/41551.HK)昨日在香港聯交所掛牌上市。發行商華夏基金(香港)的行政總裁甘添表示，隨著市場對風險分散需求增加，預計有更多企業及零售投資者參與點心債ETF投資，並看好相關產品前景。
甘添預期香港點心債市場規模將由現時約2.6萬億元(人民幣，下同)，大幅攀升至2030年的10萬億至15萬億元。財庫局長許正宇說，ETF產品具備高效及便捷的優勢，正切合國際投資者日益增長的多元化資產配置需求。
該基金追蹤「彭博離岸人民幣(CNH)指數(總回報)」，篩選境外公開發行、存續規模不低於10億元人民幣的離岸人民幣債券。產品設有港元、人民幣及美元三個交易櫃台，每手買賣單位均為1個基金單位。數據顯示，截至11月20日，該追蹤指數的平均信用評級約為「A-」；今年初至11月10日的累計回報率達3%。該ETF(3551)上市首日錄得成交額3.06萬元。
目前人民幣已穩居全球第三大支付貨幣。甘添昨於上市儀式後會見傳媒時稱，香港坐擁全球最大離岸人民幣資金池，亦是點心債的核心發行樞紐，是連通在岸與離岸人民幣市場的天然橋樑。在國家「十五五」規劃及香港5年規劃推動下，香港離岸人民幣資金池料由現時約1萬億元人民幣擴容至5萬億元。
料點心債ETF擴展至個人投資者
甘添續稱，在人民幣持續走強的背景下，點心債ETF不僅能滿足機構投資者的配置需要，對企業及個人投資者同樣具吸引力。他表示，中國國債利率月內低見1.6%，令人民幣成為全球主要貨幣中融資成本最低的貨幣，這將大幅帶動香港離岸人民幣點心債市場擴張。他預告，華夏基金將於未來12個月內推出更多點心債ETF產品，以豐富市場選擇。