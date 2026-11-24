甘添(右四)料香港點心債市場規模到2030年達到15萬億元。

全球唯一一隻追蹤離岸人民幣債券(點心債)的ETF產品—華夏離岸人民幣債券ETF(3551.HK/83551.HK/41551.HK)昨日在香港聯交所掛牌上市。發行商華夏基金(香港)的行政總裁甘添表示，隨著市場對風險分散需求增加，預計有更多企業及零售投資者參與點心債ETF投資，並看好相關產品前景。

甘添預期香港點心債市場規模將由現時約2.6萬億元(人民幣，下同)，大幅攀升至2030年的10萬億至15萬億元。財庫局長許正宇說，ETF產品具備高效及便捷的優勢，正切合國際投資者日益增長的多元化資產配置需求。