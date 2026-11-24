英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳在周一（23日）戲劇性地回歸公司，獲恢復行政總裁等職務，消息刺激英偉達急升逾三成，帶動美股3大指數急升，當中納指飆逾6%。恒指今早（24日）跟隨美股走勢，高開243點，報22,627點。大市高開後，曾升263點，高見22,647點後，大市遇阻，升幅逐步收窄並倒跌，半日跌87點，報22,295點。大市午後跌幅擴大，下探尋底，曾跌200點，低見22,183點，最終倒跌164點，收報22,219點，成交2,126.33億元。國指跌75點，報7,452點；科指跌41點，報3,466點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.7%，報341.6元；美團（3690）跌3.31%，報64.2元；京東（9618）跌0.51%，報97.05元；阿里巴巴（9988）跌1.02%，報82.2元；百度（9888）跌1.81%，報62.4元；小米（1810）跌3.71%，報26.5元；快手（1024）跌1.84%，報19.73元；網易（9999）跌2.19%，報156元。