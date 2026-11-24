英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳在周一（23日）戲劇性地回歸公司，獲恢復行政總裁等職務，消息刺激英偉達急升逾三成，帶動美股3大指數急升，當中納指飆逾6%。恒指今早（24日）跟隨美股走勢，高開243點，報22,627點。大市高開後，曾升263點，高見22,647點後，大市遇阻，升幅逐步收窄並倒跌，曾跌104點，低見22,279點，半日跌87點，報22,295點，成交1,206.44億元。國指跌60點，報7,467點；科指跌34點，報3,473點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.76%，報341.4元；美團（3690）跌3.31%，報64.2元；京東（9618）升0.1%，報97.65元；阿里巴巴（9988）跌0.78%，報82.4元；百度（9888）跌2.28%，報62.1元；小米（1810）跌4.36%，報26.32元；快手（1024）跌2.79%，報19.54元；網易（9999）跌1.82%，報156.6元。