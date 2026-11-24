有「港版山姆」之稱、佔地2萬呎的倉儲式超市Omart周日（22日）於九龍灣MegaBox12樓開幕，連日吸引大批市民排隊入場參觀及購物，人龍橫跨多層，同時在社交平台掀起港人對倉儲式超市的回憶。大型連鎖倉儲式超市「家樂福」曾於1996年落戶香港，在港一度擁4間分店，惟最終在2000年撤出香港市場，遣散近500名員工。

4間分店遣散近500名員工

有網民在Threads分享「重溫香港家樂福的故事」，指來自法資的家樂福超市曾在港擁4間分店，分別位於杏花邨、荃灣灣景廣場、屯門市廣場及新元朗中心。杏花邨分店位於商場西翼2樓，即現時百佳旗下FUSION超市及對出商舖位置，佔地1層，為當時面積最小分店。

荃灣店選址灣景廣場，即現時AEON STYLE所在橫跨2樓及3樓；當年業主恒基為家樂福度身訂造的扶手電梯至今仍沿用。屯門落戶屯門市廣場，佔地兩層共10萬平方呎，是4間分店中規模最大，當年月租高達250萬元，商場為此加建扶手電梯，惟家樂福結業後扶手電梯已荒廢。至於第4間分店，設於新元朗中心、即形點II現址，當年租用3樓全層，面積約3萬平方呎。