有「港版山姆」之稱、佔地2萬呎的倉儲式超市Omart周日（22日）於九龍灣MegaBox12樓開幕，連日吸引大批市民排隊入場參觀及購物，人龍橫跨多層，同時在社交平台掀起港人對倉儲式超市的回憶。大型連鎖倉儲式超市「家樂福」曾於1996年落戶香港，在港一度擁4間分店，惟最終在2000年撤出香港市場，遣散近500名員工。
4間分店遣散近500名員工
有網民在Threads分享「重溫香港家樂福的故事」，指來自法資的家樂福超市曾在港擁4間分店，分別位於杏花邨、荃灣灣景廣場、屯門市廣場及新元朗中心。杏花邨分店位於商場西翼2樓，即現時百佳旗下FUSION超市及對出商舖位置，佔地1層，為當時面積最小分店。
荃灣店選址灣景廣場，即現時AEON STYLE所在橫跨2樓及3樓；當年業主恒基為家樂福度身訂造的扶手電梯至今仍沿用。屯門落戶屯門市廣場，佔地兩層共10萬平方呎，是4間分店中規模最大，當年月租高達250萬元，商場為此加建扶手電梯，惟家樂福結業後扶手電梯已荒廢。至於第4間分店，設於新元朗中心、即形點II現址，當年租用3樓全層，面積約3萬平方呎。
家樂福於1996年進軍香港，1997年更部署把分店擴至10間，當時已選定新店位置，並預租馬鞍山新港城中心及將軍澳新都城中心三期舖位。惟1997年亞洲金融風暴衝擊香港經濟，市民消費力下滑，另一方面香港地少人多購物太方便，港人仍未接受倉儲式超市模式，加上本地超市集團狙擊向供應商施壓不得提供貨品給家樂福，店舖租金極度高昂下仍沒法扭轉劣勢，家樂福在港經營4年後，於2000年宣布全線結業撤出香港，遣散490名員工。
網民回憶「五蚊銀解鎖手推車」
有網民憶述「屯門店個架可以同購物車一齊搭的扶手電梯真係好正！仲有要用10蚊銀定5蚊銀解鎖既購物車都是回憶！！」、「要入一個五蚊銀先可以解鎖一部手推車」、「當年家樂福好多嘢賣，連電器都有，但好快撤出香港。現在回想，佢哋呢種乜都有仲要大大份嘅銷售，係香港未必企得住。」，亦有人指「30年前同依家嚟比大家個消費觀念都唔同」、「佔地咁大，交租都唔夠賺」