英偉達（Nvidia）董事會宣布即日起恢復黃仁勳行政總裁等職務。社交媒體影片顯示，黃仁勳返回英偉達在加州的總部，獲員工熱烈歡迎，而全球首富馬斯克（Elon Musk）則回覆，「我認識的英偉達員工都想黃仁勳回歸，這一點顯而易見」（Everyone I know at Nvidia wanted Jensen back and it shows），而馬斯克亦在社交媒體上表示「已糾正錯誤。」（The mistake has been corrected）
在影片中，黃仁勳受到大批員工熱烈歡呼，他表示感謝各位再給一次機會，直言「這一次做行政總裁時，會做得更好。」他早前在公司的聲明表示，對於能重返英偉達深感榮幸，將懷著最謙卑的態度與全新承諾，承擔這份責任。
《沽注一擲》主角原型持保留態度
不過，電影《沽注一擲》主角原型、對沖基金經理Michael Burry，對於黃仁勳重返持保留態度，形容英偉達商比他想像的還要「軟弱、怯懦」（weaker, more craven than even I thought），並敦促監管機構持續調查黃仁勳及公司。
Everyone I know at Nvidia wanted Jensen back and it shows— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026
The mistake has been corrected— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026
So $NVDA is weaker, more craven than even I thought. @TheJusticeDept stay on that antitrust case. @SECGov keep digging into that accounting. Godspeed. https://t.co/2yNbMeCnGO— Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 23, 2026