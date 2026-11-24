全球AI晶片龍頭英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近日歷經人事風波，一度辭職，隨後在美國總統特朗普及各界人士介入下，董事會改變決定，讓他重新掌舵。有網民指出，黃仁勳與NBA傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）不僅同樣出生於1963年2月17日，兩人的職業生涯都曾出現令人矚目的「復職」經歷。
兩人同年同月同日生
黃仁勳1993年與另外兩名工程師共同創立英偉達，並從公司成立至今長期擔任行政總裁，帶領英偉達從繪圖晶片廠商轉型為全球AI運算產業龍頭。根據路透社報道，黃仁勳此次因私人生活爭議及相關指控辭職，但在特朗普等人向董事會施壓後，英偉達於11月23日宣布讓他復職。
同樣出生於1963年2月17日的米高佐敦，則是籃球史上最具代表性的人物之一。他效力芝加哥公牛隊時取得6座NBA總冠軍，個人5度獲選年度最有價值球員（MVP），並6度奪下總決賽MVP，建立難以撼動的傳奇地位。
米高佐敦復出後助公牛三連霸
米高佐敦的NBA生涯最戲劇性為兩度退休、兩度復出。1993年，正值職業生涯巔峰的他，因父親James R. Jordan, Sr.被殺而暫別籃球，轉往小聯盟挑戰職業棒球。當時外界對他的決定感意外，直到1995年3月18日，米高佐敦以一句簡短的「I'm back」（我回來了），宣布重返公牛。復出後的米高佐敦並未走下坡，反而帶領公牛隊在1996年至1998年連續3年奪得NBA總冠軍，完成第二次三連霸，證明「波神」的統治力。
1999年，米高佐敦第二度宣布退休，至2001年又以38歲之齡重返NBA，加盟華盛頓巫師隊。儘管巫師未能在他效力期間打入季後賽，米高佐敦仍維持驚人得分力，2001至2002年球季平均每場攻下22.9分，更曾在38歲時單場取得51分，直到2003年才正式結束球員生涯。
黃仁勳自1993年創立英偉達以來，一直是公司最核心的領導人物，這次離職風波發生後，董事會迅速改變決定，顯示公司治理與領導權安排受到高度關注。
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