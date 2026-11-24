黃仁勳米高佐敦成功軌跡相似 二人同日出生曾短暫離開英雄地

全球AI晶片龍頭英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳近日歷經人事風波，一度辭職，隨後在美國總統特朗普及各界人士介入下，董事會改變決定，讓他重新掌舵。有網民指出，黃仁勳與NBA傳奇球星米高佐敦（Michael Jordan）不僅同樣出生於1963年2月17日，兩人的職業生涯都曾出現令人矚目的「復職」經歷。 兩人同年同月同日生 黃仁勳1993年與另外兩名工程師共同創立英偉達，並從公司成立至今長期擔任行政總裁，帶領英偉達從繪圖晶片廠商轉型為全球AI運算產業龍頭。根據路透社報道，黃仁勳此次因私人生活爭議及相關指控辭職，但在特朗普等人向董事會施壓後，英偉達於11月23日宣布讓他復職。

同樣出生於1963年2月17日的米高佐敦，則是籃球史上最具代表性的人物之一。他效力芝加哥公牛隊時取得6座NBA總冠軍，個人5度獲選年度最有價值球員（MVP），並6度奪下總決賽MVP，建立難以撼動的傳奇地位。