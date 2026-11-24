特朗普表示，他密切參與了讓黃仁勳復職的決定。特朗普周一告訴財經媒體CNBC：「這麼說吧，我和他們談過，我說服了他們……這件事是我促成的。」

黃仁勳出軌事件令英偉達股價受挫，但周一(23日)在他回朝消息宣布後，盤中應聲大漲超過30%。白宮未對此置評。

報道指，特朗普11月5日向美國政府道德辦公室(Office of Government Ethics)申報的最新財務揭露文件顯示，截至9月30日為止，他名下持有的英偉達(Nvidia)股票可能多達37萬股。

英偉達董事會發聲明表示，曾接獲來自美國政府「高層」的意見，「基於這些意見，董事會深信黃仁勳復職不會構成任何國家安全風險」。

在英偉達董事會發布聲明後，特朗普也在自家社交平台Truth Social發文表示：「國家需要黃仁勳在英偉達的領導，這不僅是為了確保公司的成功與繁榮，更是為了整個美國經濟。」

然而，詳列特朗普股票投資組合的申報文件僅涵蓋截至9月底的期間，即是在黃仁勳出軌事件而請辭之前，並未包含10月或11月的股票買賣紀錄。

特朗普的投資組合採取廣泛買進標普500指數代表性成份股的策略，而英偉達正是這項指數中市值最大的企業之一。

民主黨籍亞利桑那州參議員加列戈(Ruben Gallego)在社交平台發文怒言：「我們需要調查在宣布這項消息前有哪些股票交易異動。這屆白宮是歷來最貪腐的白宮。」