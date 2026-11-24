根據市場專家分析，從長遠來看，黃仁勳回歸英偉達，仍未能消除整個AI生態或英偉達面臨的挑戰，例如企業管理、資本支出等。 黃仁勳回歸英偉達消息一出，美國股市應聲大漲，資深市場專欄作家麥金托什(James Mackintosh)在《華爾街日報》撰文指出，「拋開對AI泡沫的擔憂吧」，現在關注焦點是特朗普對英偉達的支持。 特朗普周一接受CNBC訪問時表示，他曾親自和英偉達董事會溝通，促成黃仁勳回歸。他指出，司法部門調查後認為黃仁勳沒有涉及罪行，強調失去「國家級腦力」的黃仁勳才是國安威脅。特朗普又說，他現在不擔心AI泡沫，「因為我認為我們最傑出的明星球員之一已重返賽場」。

麥金托什認為，黃仁勳回歸後，AI供應鏈相關企業股價隨之飆漲，從短期來看，一切都好，但警告長遠而言，黃仁勳的回歸在多個層面上都是不利的，而且未能消除整體AI生態系統或英偉達本身面臨的嚴峻挑戰。 麥金托什提出5大面向分析。第一，公司管理：面對特朗普多次呼籲讓黃仁勳復職，英偉達董事會主席瓊斯(Harvey C. Jones)上周才說，黃仁勳不會回歸，但如今形勢顯示，黃仁勳權勢太大，無法被解僱，這意味著「他才是真正的掌權者」。 黃仁勳於1993年創辦英偉達並掌舵長達33年，成功帶領英偉達從一家繪圖晶片設計公司，蛻變為全球AI與加速運算的霸主。

第二，資本支出：投資者已對有關數據中心的無止境新融資需求感到厭倦，而數據中心正是英偉達增長的關鍵。美國銀行(Bank of America)一項調查顯示，過半數的基金經理預期某家大型科技公司將在未來6個月內削減資本支出；儘管英偉達可在一段時間內為客戶購買自家晶片提供融資，但它需要外部投資者保持信心。