根據市場專家分析，從長遠來看，黃仁勳回歸英偉達，仍未能消除整個AI生態或英偉達面臨的挑戰，例如企業管理、資本支出等。
黃仁勳回歸英偉達消息一出，美國股市應聲大漲，資深市場專欄作家麥金托什(James Mackintosh)在《華爾街日報》撰文指出，「拋開對AI泡沫的擔憂吧」，現在關注焦點是特朗普對英偉達的支持。
特朗普周一接受CNBC訪問時表示，他曾親自和英偉達董事會溝通，促成黃仁勳回歸。他指出，司法部門調查後認為黃仁勳沒有涉及罪行，強調失去「國家級腦力」的黃仁勳才是國安威脅。特朗普又說，他現在不擔心AI泡沫，「因為我認為我們最傑出的明星球員之一已重返賽場」。
麥金托什認為，黃仁勳回歸後，AI供應鏈相關企業股價隨之飆漲，從短期來看，一切都好，但警告長遠而言，黃仁勳的回歸在多個層面上都是不利的，而且未能消除整體AI生態系統或英偉達本身面臨的嚴峻挑戰。
麥金托什提出5大面向分析。第一，公司管理：面對特朗普多次呼籲讓黃仁勳復職，英偉達董事會主席瓊斯(Harvey C. Jones)上周才說，黃仁勳不會回歸，但如今形勢顯示，黃仁勳權勢太大，無法被解僱，這意味著「他才是真正的掌權者」。
黃仁勳於1993年創辦英偉達並掌舵長達33年，成功帶領英偉達從一家繪圖晶片設計公司，蛻變為全球AI與加速運算的霸主。
第二，資本支出：投資者已對有關數據中心的無止境新融資需求感到厭倦，而數據中心正是英偉達增長的關鍵。美國銀行(Bank of America)一項調查顯示，過半數的基金經理預期某家大型科技公司將在未來6個月內削減資本支出；儘管英偉達可在一段時間內為客戶購買自家晶片提供融資，但它需要外部投資者保持信心。
第三，市場競爭：英偉達面臨來自其他晶片供應商的激烈競爭，包括AMD、Broadcom、Alphabet、Amazon等。擁有這位天才創辦人坐鎮或許有助英偉達保持創新，但該公司正面臨比以往更多的競爭，這也代表利潤終會下降。
第四，國會調查：民主、共和兩黨的對華鷹派人物可能會繼續推動針對英偉達和黃仁勳的調查，若他們查出令人難堪的醜聞，英偉達將再也無法把責任推給「前任CEO」。
第五，資本主義：民主黨左翼原本就厭惡矽谷，但如今就算是對企業醜聞已感到麻木的中間派，相信也會對黃仁勳與客戶及英偉達高層的婚外情風波等如此明顯的利益衝突「可以被忽視」，而感到憤怒。反對不受約束的資本主義人士現在有了強大的宣傳工具。