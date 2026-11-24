據內媒報道，近年非洲各地的中國茶飲店愈開愈多，受當地民眾喜愛。不過在非洲奶茶等飲品明顯溢價，由內地平均售價僅約15元（人民幣，下同）的普通茶飲，在非洲普遍升至30元；部分特色飲品如「幽蘭拿鐵」甚至可賣到53元。不過高昂的價格並未降低非洲消費者的購買意欲，在肯雅首都內羅比（Nairobi），一家名為「Kiyoyo」的茶飲店有高達八成顧客為本地人；而科特迪瓦的「熊貓奶茶」開業僅5天便接獲500杯訂單，迅速成為當地網紅店。 在科特迪瓦最大城市阿比讓（Abidjan）生活的華人小敏表示，在2024年當地需自行購買茶葉與珍珠製作珍珠奶茶，但僅一年後，當地外賣平台已經可以購買珍珠奶茶，門市前更經常出現排隊人潮。

報道提及，非洲的茶飲店普遍沿用有中國特色的招牌或元素，例如科特迪瓦的「熊貓奶茶」；而「Kiyoyo」則採用紅白配色招牌，被當地人稱為「肯雅版蜜雪冰城」。

原材料供不應求 依賴中國進口 由於非洲消費者反應熱烈，茶飲店甚至出現原料供不應求的情況，而原材料高度依賴從中國進口。有店主表示，在非洲經營茶飲店，九成材料需要從中國進口，有店舖因選址失誤或供應鏈斷裂，在一年內關店，直言「活下來的店，都是把供應鏈和備貨算得很細的。」 東亞地區競爭激烈 進軍非洲 報道分析指，茶飲店在非洲擴張，不單是「非洲人愛上珍珠奶茶」，茶飲店在東亞地區競爭激烈，但非洲是「奶茶空白區」，當地競爭小、門檻低，吸引了創業者；另一因素，是當地開店成本較低，在內羅比10到20平方尺的街鋪月租金約2,000到8,000元，本地員工月薪約700元。