科技園公司與騰訊雲最具價值專家(TVP)今日(24日)於香港科學園高錕會議中心合辦「AI for All, AI for One」HKSTP OPC BUILD項目發佈暨騰訊雲TVP走進香港科學園活動，並宣布達成策略合作，共同構建香港「一人公司」創業生態。 科技園公司推出「OPC BUILD計劃」，為有志創業的學生及創業者提供一對一導師指導、AI工具、AI大師課程培訓、共享工作空間及業界交流機會；表現突出者更可循快速通道入選科技園公司「Ideation Programme」，獲高達10萬港元種子資助。騰訊雲則為計劃參與者提供WorkBuddy積分額度支持、TokenHub多個前沿大語言模型的使用優惠，以及涵蓋智能體開發、雲端應用及AI實戰認證的免費雲培訓認證課程，作為「全民AI第一課」的首批課程內容；同時連結香港與內地OPC生態資源，為優秀項目提供騰訊雲TVP科技交流活動綠色通道名額，讓「一人公司」從工具應用、能力認證走到真實產業場景。

「一人公司」正成為全球創業新趨勢 「一人公司」正成為全球創業的新趨勢，亦為香港青年及專業人士開闢一條門檻更低、彈性更高的創業新路徑。香港科技園公司與騰訊雲TVP達成策略合作，結合科技園公司的初創培育經驗與騰訊的人工智能技術優勢，共同打造涵蓋AI素養提升、人才培育及個人創業發展的全方位OPC生態圈，體現雙方配合國家發展新質生產力及培育青年科技人才的共同願景。

科技園公司為參加者提供接軌業界、生態圈及先進AI基礎設施的發展平台——園區現匯聚超過450家AI相關創科企業，為園區企業提供高效能運算服務，並依託深厚的學界、產業及投資者網絡，推動創意商品化落地。 騰訊雲則投入工具與模型供給，在WorkBuddy原有推廣優惠之上，再提供WorkBuddy積分額度，讓參與計劃的「一人公司」幾乎無須前期投入，即可用上企業級的AI工具與基礎設施，起步階段全天候都有AI在手；並透過騰訊TokenHub一站式接入最新Hy4與DeepSeek等前沿大語言模型，免卻多平台對接與算力議價的隱性成本，讓單人團隊亦能以極低邊際成本，調度頂尖模型能力，更快把第一個產品做出來、推到市場，降低起步階段的試錯成本。