小米（1810）公佈截至2026年9月30日止2026年第三季度業績。季內，錄得收入1,072億元人民幣（下同），經調整淨利潤為49億元，第三季「手機×AIoT」分部收入為834億元，毛利率20.4%；「新能源汽車及AI等創新業務」分部收入為239億元，其中新能源汽車收入227億元，其他相關業務收入12億元，分部毛利率為19.2%。新車交付量達100,975輛。資本開支35.81億元，按季跌1.1%。互聯網服務業務第三季收入為95億元；其中，境外互聯網服務收入為32億元，佔整體互聯網服務收入34.1%。

小米集團合夥人兼集團總裁盧偉冰在業績會上表示，「新能源汽車及AI等創新業務」第3季經營虧損較上季擴大，主要由於對AI方面的投入大幅增加。盧偉冰續指，第3季國內汽車市場整體氣氛一般，但「澎程」上市後推動了小米汽車的純電車銷量。小米亦曾宣布2027年打入歐洲市場，盧偉冰於會上表示，將會按照原定目標，或在2027年第3季率先登陸德國市場。

「手機×AIoT」分部的IoT與生活消費產品收入為272億元，按年減少1.4%。盧偉冰對此表示，預料短期內記憶體晶片價格仍然高企，將持續影響集團經營利潤，為手機業務中最大的影響因素。集團將透過技術創新、改善產品結構及增加記憶體晶片庫存，希望以此減輕成本漲價所帶來的壓力。

小米首席財務官林世偉表示，今年將在AI方面投入160億元，小米MiMo大模型的API調用量和AI相關收入都在增加。林世偉續指，因為小米AI業務仍處於大規模投入期，除了持續投入基座模型研發，還推動「人車家全生態」。