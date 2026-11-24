香港無紙證券市場（USM）推出至今已一星期，投資者反應積極。首宗無紙證券IPO為先通醫藥(9941)於今天上市。Computershare於11月16日開始接受認購申請，已於11月19日截止，當中超過50%的白表散戶認購申請時，已提供了持股易識別碼，反映股東均積極開立USI。 過去一周，Computershare香港網站瀏覽次數最多的網頁，是網上登記持股易指南，共有1500名股東瀏覽，平均停留三分鐘，反映股東正積極尋找有關持股易登記的指引。教學班的預約亦反應熱烈，Computershare 已宣布加開少量名額。

另外，首星期共有560人登記開立Computershare的持股易戶口，較前一星期增加約125%。Computershare 亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，已在無紙證券市場推出前已做好周詳準備，這些前期工作見效，讓Computershare順利過渡至無紙證券市場制度。 首星期服務櫃位及電話服務中心最常接獲的查詢是如何登記持股易戶口。投資者可隨時透過Computershare的「投資者中心」應用程式或網站辦理登記，亦可參加其每週舉辦的教學班，或預約一對一服務。 第二個最常見的問題是，股東現在是否可以提交實物股票以完成無紙化。答案是不可以。股東應妥善保管實物股票，直至所持股份的公司參與無紙證券市場。