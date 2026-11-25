分析續指，黃仁勳的回歸為近日受壓的全球科技板塊注入強心針。不過，港股因恒指的晶片及硬件股權重比例較低，故未跟隨亞太股市步伐。

黃仁勳重返英偉達執掌總裁兼行政總裁職位，刺激美股科技股報復性反彈，帶動亞太股市同步走高，晶片與人工智能(AI)供應鏈相關股份買盤強勁。然而，中港兩地股市卻未能受惠於這波「黃仁勳回歸」行情，走勢與亞太區股市背道而馳。分析指，黃仁勳的回歸消除了市場對AI產業領導層及供應鏈前景的最大不確定性。

中港股市與外圍市場明顯分化。內地A股三大指數窄幅震盪，資金觀望氣氛濃厚，上證指數升0.27%，深證成指、創業板指分別跌0.29%和0.05%。港股走勢偏軟，恒指跌164點，收報22,219點；科指、國指分別跌1.17%和1%。

美股樂觀情緒蔓延至亞洲交易時段。昨日，韓國KOSPI綜合指數升6.32%至5,006點，創近一個月來最大單日漲幅，由於早段買盤過於洶湧，一度觸發程序化買盤暫停機制，資金瘋狂湧入記憶體及晶片巨頭股。其中，三星電子、SK海力士均漲超6%。台股核心晶圓代工及AI伺服器供應鏈個股全線急升，台積電升9.85%；日經225指數反彈近4%，半導體設備製造商表現突出。

恒指硬件股權重低

分析指出，與台灣、韓國股市高度集中於半導體製造及硬件供應鏈股份不同，港股恒生指數的成分股中，純晶片及AI硬件製造商的權重比例相對較低，大部分權重仍集中於傳統金融、地產及互聯網平台經濟。因此，當資金集中炒作「AI硬件與算力基建復甦」行情，港股難以直接受惠。

展望後市，分析料港股處於築底反覆階段，短線仍受美聯儲加息預期及業績期波動影響。不過隨估值跌至周期低點，及南向資金淨流入趁低吸納，短期沽壓望逐步緩解。