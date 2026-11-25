市場消化英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳回歸公司復職的消息，據報華府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，帶動美股3大指數個別發展。恒指今早（25日）跟隨美股走勢，高開33點，報22,252點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升288點，高見22,507點後遇阻，升幅逐步收窄，半日升46點，報22,265點。大市午後受壓，升幅全部蒸發，掉頭倒跌，跌幅不斷擴大，曾跌303點，低見21,915點，最終跌253點，收報21,966點，跌穿兩萬二關口，成交2,299.76億元。國指跌67點，報7,384點；科指跌88點，報3,378點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌1.23%，報337.4元；美團（3690）跌4.28%，報61.45元；京東（9618）升3.35%，報100.3元；阿里巴巴（9988）跌1.22%，報81.2元；百度（9888）跌2.72%，報60.7元；小米（1810）績後升0.23%，報26.56元；快手（1024）跌1.06%，報19.52元；網易（9999）升1.22%，報157.9元。
聯想（992）跌11.08%，報16.22元。
費城半導體指數跌7.88%，晶片股方面，中芯國際（981）跌7.55%，報45.3元；華虹宏力（1347）跌17.27%，報62.5元。
人工智能（AI）股捱沽，MiniMax（100）跌13.81%，報87.4元；智譜（2513）跌15.05%，報271元。
滙控（005）跌1.53%，報128.6元。友邦（1299）跌0.81%，報73.4元。
泡泡瑪特（9992）跌0.36%，報137.7元。