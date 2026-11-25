市場消化英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳回歸公司復職的消息，據報華府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，帶動美股3大指數個別發展。恒指今早（25日）跟隨美股走勢，高開33點，報22,252點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升288點，高見22,507點後遇阻，升幅逐步收窄，半日升46點，報22,265點。大市午後受壓，升幅全部蒸發，掉頭倒跌，跌幅不斷擴大，曾跌303點，低見21,915點，最終跌253點，收報21,966點，跌穿兩萬二關口，成交2,299.76億元。國指跌67點，報7,384點；科指跌88點，報3,378點。