市場消化英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳回歸公司復職的消息，據報華府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，帶動美股3大指數個別發展。恒指今早（25日）跟隨美股走勢，高開33點，報22,252點。大市高開後，升幅隨即擴大，曾升288點，高見22,507點後遇阻，升幅逐步收窄，半日升46點，報22,265點，成交1,065.26億元。國指升34點，報7,487點；科指升6點，報3,473點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升0.06%，報341.8元；美團（3690）無升跌，報64.2元；京東（9618）升5%，報101.9元；阿里巴巴（9988）升0.55%，報82.65元；百度（9888）升0.16%，報62.5元；小米（1810）績後升4.08%，報27.58元；快手（1024）升2.69%，報20.26元；網易（9999）升1.6%，報158.5元。