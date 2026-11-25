市場消化英偉達（Nvidia）創辦人黃仁勳回歸公司復職的消息，據報華府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，帶動美股3大指數個別發展。恒指今早（25日）跟隨美股走勢，高開33點，報22,252點。國指高開25點，報7,478點；科指低開14點，報3,452點。

科技股個別發展，騰訊（700）低開0.53%，報339.8元；美團（3690）低開0.62%，報63.8元；京東（9618）高開3.35%，報100.3元；阿里巴巴（9988）高開0.55%，報82.65元；百度（9888）低開0.8%，報61.9元；小米（1810）績後高開1.36%，報26.86元；快手（1024）低開0.46%，報19.67元；網易（9999）高開0.19%，報156.3元。