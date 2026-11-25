南韓股市今以4,809點開出，開盤便下跌3.94％，隨後賣壓持續擴大，盤中跌幅一度超過6％，上午9時8分左右啟動「賣出側車」（Sell Sidecar）機制，暫時停止程式交易賣單的有效性，以抑制市場劇烈波動。

聽證會令疑慮未散

其中，前一天才大升的三星電子與SK海力士，今盤中分別重挫近9%；SK Square更下跌8.25％，三星電機也暴跌8.39％。其他大型權值股同樣難逃跌勢，LG能源解決方案下跌1.75％，現代汽車下跌2.18％。報道指出，黃仁勳雖已重新掌舵英偉達，但美國國會即將舉行的聽證會，以及當局針對相關財務問題的調查，仍讓投資人難以放心。

此外，東京股市今午中一度下跌超過1,900點，市場除了受到英偉達公司治理疑慮影響，半導體相關股票遭到拋售外，前一天日經指數已經大升超過2,000點，令部分投資者趁勢獲利沽貨。