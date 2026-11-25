內地電動車生產商比亞迪（1211）就收購位於法國安巴赫（Hambach）的汽車工廠，正與英力士汽車（Ineos Automotive）展開談判。若果交易達成，將成為內地車廠首次收購歐洲汽車工廠。另一方面，法國總統馬克龍在社交媒體上發文指，比亞迪正在與法國政府合作，計劃布局在澤爾省（Moselle），預告在明年1月18日公布更多詳情。
為應對「歐洲製造」計劃
路透報道指，比亞迪積極在歐洲各地物色汽車工廠，以應對歐盟即將推行的「歐洲製造」（Made in Europe）計劃。計劃要求電動車須有一定比例零件或組裝過程在歐洲當地，才可獲得補貼及參與政府採購。此外，比亞迪執行副總裁李柯亦表示，有關投資反映公司對法國信心及歐洲擴張雄心。李柯早前透露，公司位於匈牙利的歐洲首家工廠，正進行最後籌備工作。
英力士汽車發聲明表示，中期內仍會在該廠繼續生產Grenadier越野車，並以目標在2028年開始在美國生產。
稱有關進展是經濟政策成果
馬克龍表示，比亞迪計劃在法國摩澤爾省進行布局，有關進展是法國經濟政策及歐洲汽車產業的直接成果，加快汽車製造商在歐洲本土落地。他提及，將於明年1月18日的「選擇法國」（Choose France）活動上公布更多詳情。
BYD travaille avec la France à une implantation industrielle en Moselle ! Une conséquence directe de notre politique économique et de notre action européenne sur l’automobile pour accélérer l’implantation des constructeurs sur le sol européen, annoncée au Mondial de l’Auto en octobre. Rendez-vous le 18 janvier à Choose France pour les annonces détaillées, et tant d’autres ! Jusqu’au bout.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 24, 2026