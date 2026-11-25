內地電動車生產商比亞迪（1211）就收購位於法國安巴赫（Hambach）的汽車工廠，正與英力士汽車（Ineos Automotive）展開談判。若果交易達成，將成為內地車廠首次收購歐洲汽車工廠。另一方面，法國總統馬克龍在社交媒體上發文指，比亞迪正在與法國政府合作，計劃布局在澤爾省（Moselle），預告在明年1月18日公布更多詳情。

為應對「歐洲製造」計劃

路透報道指，比亞迪積極在歐洲各地物色汽車工廠，以應對歐盟即將推行的「歐洲製造」（Made in Europe）計劃。計劃要求電動車須有一定比例零件或組裝過程在歐洲當地，才可獲得補貼及參與政府採購。此外，比亞迪執行副總裁李柯亦表示，有關投資反映公司對法國信心及歐洲擴張雄心。李柯早前透露，公司位於匈牙利的歐洲首家工廠，正進行最後籌備工作。