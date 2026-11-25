港人習慣北上消費，並利用回鄉證實名開通電子支付平台微信支付（WeChat Pay）。不過，近日有網民在表示，自己名下的微信支付內地錢包被綁定多個陌生人帳戶，懷疑證件資料被盜用。微信支付回覆傳媒查詢時表示，各帳戶資金屬獨立管理、互不打通，不常用帳戶並不會影響常用帳戶的資金安全。

在證件類型中選擇「回鄉證」，填寫姓名及證件號碼，並完成人臉識別驗證，即可看到名下賬戶的數目及「關閉」選項

多名網民在帖文分享查詢的方法，一般需先進入微信相關頁面再按指示操作及進行影相認證。綜合網民分享的自查步驟及注意事項如下：

方保僑指，不法分子取得事主的回鄉證資料，再用偽造證件或假人臉影像開戶，就有機會通過認證。(資料圖片)

現時微信用戶開通內地微信支付，需使用回鄉證進行實名認證，以及進行人臉識別。為何有實名制及人臉識別仍遭盜用，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，實名認證只是核對證件和人臉是否相符，並不能證明資料是由持證人本人提供，如不法分子已從酒店、旅行社、電訊或銀行等環節取得事主的回鄉證資料，再用偽造證件或假人臉影像開戶，就有機會通過認證，亦有可能是內地手機號碼重用後，舊綁定未完全清除，令系統出現錯配。

方保僑強調，目前微信官方尚未公布確實原因，所以不能斷定是單一手法。他提醒市民，應盡快在微信內將錢包切換至中國大陸，進入查詢名下賬戶並完成人臉核驗，查看有否陌生帳戶；如有發現，應即時清除解綁並報案，因為外洩的回鄉證資料亦可能被用作開設其他帳戶或進行違法活動。

微信：帳戶資金獨立管理 互不打通

微信支付就事件回應傳媒稱，微信支付將用戶資金與帳戶安全放在首位。在開戶和資金使用環節均需核驗身份訊息，他人無法隨意綁定或使用，若用戶發現名下有不常用帳戶，可依頁面提示關閉，關閉不常用帳戶後不影響現有帳戶正常使用。另外，實名各帳戶下資金獨立管理、互不打通，不常用帳戶並不會影響常用帳戶的資金安全。

微信支付又提醒，市民務必保護好個人訊息，切勿將個人資料或帳號借予他人，以防被不法之徒利用。