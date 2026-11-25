港人習慣北上消費，並利用回鄉證實名開通電子支付平台微信支付（WeChat Pay）。不過，近日有網民在表示，自己名下的微信支付內地錢包被綁定多個陌生人帳戶，懷疑證件資料被盜用。微信就事件回應表示，名下存在陌生或非常用帳戶不影響資金安全，帳戶資金受到獨立保障。

檢查微信支付名下帳戶方法 多名網民在帖文分享查詢的方法，一般需先進入微信相關頁面再按指示操作及進行影相認證。綜合網民分享的自查步驟及注意事項如下： 開啟WeChat，點擊下方的「我」，然後按「支付與服務」 點擊右上角三點標誌，然後點擊「切換錢包地區」，切換至「中國大陸」，然後按「錢包」 點擊「客服中心」，然後按「消費者保護」 然後按「幫助中心」，然後按「實名問題」，點擊「查詢名下賬戶」及「前往查詢」 在證件類型中選擇「回鄉證」，填寫姓名及證件號碼，並完成人臉識別驗證，即可看到名下賬戶的數目及「關閉」選項

方保僑：不法分子可用偽證或假人臉通過認證 現時微信用戶開通內地微信支付，需使用回鄉證進行實名認證，以及進行人臉識別。為何有實名制及人臉識別仍遭盜用，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑解釋，實名認證只是核對證件和人臉是否相符，並不能證明資料是由持證人本人提供，如不法分子已從酒店、旅行社、電訊或銀行等環節取得事主的回鄉證資料，再用偽造證件或假人臉影像開戶，就有機會通過認證，亦有可能是內地手機號碼重用後，舊綁定未完全清除，令系統出現錯配。

他提及，名下出現陌生帳戶，有可能涉及多年前開通的舊帳戶，部分帳戶可能是在市民因工作或商戶活動需要，曾經提供證件資料由他人協助開通，之後忘記處理或已交予同事繼續使用，時間一久便變成印象中的陌生帳戶。 發現陌生帳戶 應立即關閉 方保僑強調，市民一旦發現名下有不認識的帳戶，應立即按照平台指引關閉，並檢查有否綁定不認識的銀行卡或出現異常交易，必要時向平台及警方求助。同時，市民必須妥善保管個人身份資料，切勿出租、出售或借出帳戶，亦不要在非本人微信上填寫個人資料。

他指平台方面亦有責任持續加強開戶、綁卡、支付及交易監察等環節的核驗，盡快協助受影響用戶查清帳戶來源，保障個人資料及資金安全，不會對客戶服務及日常運作造成影響。