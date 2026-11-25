電子產品為集團的主要收益來源。銷售額錄得8.724億元，去年同期為6.958億元，按年升25.4%，佔集團總銷售額87.5%。集團的物聯網（「IoT」）業務錄得顯著增長，已發展為重要收益支柱。寵物業務的銷售額為1.241億港元，去年同期為8,260萬元，按年升50.2%，佔集團總銷售額12.5%。

信佳（0912）今日公佈截至2026年9月30日的中期業績。期內，集團營業額錄得9.965億港元（下同），去年同期為7.784億元，按年升28.0%。毛利為1.411億元，去年同期為1.115億元。毛利率為14.2%，去年同期為14.3%。擁有人應佔溢利為2,510萬元，去年同期為1,840萬元，按年增長36.4%，主要是由於電子產品收益上升所致。純利率為2.5%，去年同期為2.4%。每股基本盈利為8.80港仙，去年同期為6.45港仙。派中期息每股5.0港仙，去年同期為4.0港仙。

信佳主席吳自豪表示，地緣政治、國際貿易政策以及航運及供應鏈變化，為經營繼續帶來不確定性。另一方面，人工智能的發展，除了帶來新的機遇，亦令資訊、數據及科技安全的重要性提升。面對市場轉型，集團將投放資源於產能擴充及技術研發，以增強競爭力。

展望 2026/27財年下半年，集團將落實於越南的廠房擴張計劃。為配合擴產，集團已著手重新配置現有廠房及倉儲空間，以騰出更多生產空間。相關安排將有助集團靈活運用現有設施，並盡量減少擴產期間對日常生產及交付的影響。