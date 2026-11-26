英偉達（NVIDIA）董事會在11月23日一致通過恢復創辦人黃仁勳的行政總裁職務。在美國總統特朗普與SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）聲援下，黃仁勳重返加州總部，馬斯克更親自帶兩名年幼兒子到場祝賀並合影。

黃仁勳近期因婚外情風波，以及涉及晶片違法銷售至中國的爭議一度辭職，引發業界與員工聲援。黃仁勳離職期間，馬斯克曾簽署請願書呼籲讓他回歸，並公開批評董事會的決策，形容其「簡直就是在連勝期間將米高佐敦（Michael Jordan）踢出球隊」。馬斯克認為，黃仁勳擁有數十年建立的長期人脈，對科技理解深入，也深受團隊愛戴，許多員工是為了他才加入英偉達，無人能真正取代其地位。