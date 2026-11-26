英偉達（NVIDIA）董事會在11月23日一致通過恢復創辦人黃仁勳的行政總裁職務。在美國總統特朗普與SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）聲援下，黃仁勳重返加州總部，馬斯克更親自帶兩名年幼兒子到場祝賀並合影。
黃仁勳近期因婚外情風波，以及涉及晶片違法銷售至中國的爭議一度辭職，引發業界與員工聲援。黃仁勳離職期間，馬斯克曾簽署請願書呼籲讓他回歸，並公開批評董事會的決策，形容其「簡直就是在連勝期間將米高佐敦（Michael Jordan）踢出球隊」。馬斯克認為，黃仁勳擁有數十年建立的長期人脈，對科技理解深入，也深受團隊愛戴，許多員工是為了他才加入英偉達，無人能真正取代其地位。
馬斯克︰順境時 人人都是你的朋友
NVIDIA董事會在11月23日宣布黃仁勳復職後，曾被迫離開PayPal的馬斯克隨即在X發文表示「搞掂」、「錯誤已經被修正」，並分享黃仁勳重返總部時受到員工歡迎的影片。他同時發文寫道：「在順境時，人人都是你的朋友，但在逆境時支持你的人才是真朋友。只能同甘不能共苦的朋友，沒有價值。」
11月24日，馬斯克親赴英偉達美國加州總部致意，這也是兩人在黃仁勳復職後首次見面。根據英偉達工程師Yasir Jamal在LinkedIn發布，以及長期股東、BEP Research創辦人Ben Pouladian在發布的照片，馬斯克身穿黑色T恤與黑色長褲，左右兩側分別站著年約6歲的X Æ A-Xii與年約4歲的「Tau」（Techno Mechanicus），黃仁勳則站在馬斯克右側。現場包括硬體工程副總經理貝爾（Andrew Bell）、英偉達工程副總Gabriele Gorla，以及多名英偉達與xAI主管等超過20人，共同合影留念。馬斯克本人轉發了該張合照。
結束總部行程後，黃仁勳將接受美國國會質詢。他將於12月1日出席聯邦眾議院外交事務委員會、情報委員會與「中國問題特別委員會」的閉門聽證會，會議將留有紀錄；12月3日則將出席聯邦參議院銀行委員會的公開聽證會。
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